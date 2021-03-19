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Политика ,  
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В Танзании президентом впервые стала женщина

Самия Сулуху (слева)
Самия Сулуху (слева) (Фото: AP)

Самия Сулуху Хассан, ранее занимавшая пост вице-президента Танзании, принесла присягу в качестве президента страны, сообщает местная газета The Citizen.

«Я, Самиа Сулуху Хассан, обещаю быть честной, подчиняться Конституции Танзании и защищать ее», — сказала она на торжественной церемонии, которая состоялась в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе.

Предыдущий президент Танзании Джон Магуфули умер 17 марта, Самия Сулуху Хассан получила этот пост после его смерти. Согласно Конституции Танзании, она будет служить оставшуюся часть второго пятилетнего срока Магуфули, который истекает в 2025 году. Сулуху стала первой женщиной на посту главы государства в этой африканской стране. Она также сможет баллотироваться на пост президента еще на один срок.

Газета также сообщает, что в ближайшую субботу состоится заседание руководства правящей в стране Революционной партии, на которой, по мнению аналитиков, будет избран новый вице-президент.

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Самия Сулуху Хассан родилась на острове Занзибар в 1960 году. Она начинала свою политическую карьеру в 2000 году, с избрания в палату представителей Занзибара, уточняет The Citizen, а образование получала в Танзании, Великобритании и США.

В 2015 году Джон Магуфули выбрал ее в качестве вице-президента на состоявшихся тогда президентских выборах, ее привели к присяге как первую женщину вице-президента. Она снова баллотировалась в октябре 2020 года в тандеме с Магуфули, который одержал победу с 58% голосов.

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При жизни Магуфули отказывался вводить в стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Вместо научных способов борьбы с распространением инфекции президент просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19 и утверждал, что «коронавирус — это дьявол». Лидер местной оппозиции Тунду Лиссу говорил, что президент заразился коронавирусом и его госпитализировали в соседней Кении, однако позднее официальной причиной смерти Магуфули Самия Сулуху назвала проблемы с сердцем.

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Источник: JHU
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