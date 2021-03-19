В Танзании президентом впервые стала женщина

Самия Сулуху (слева) (Фото: AP)

Самия Сулуху Хассан, ранее занимавшая пост вице-президента Танзании, принесла присягу в качестве президента страны, сообщает местная газета The Citizen.

«Я, Самиа Сулуху Хассан, обещаю быть честной, подчиняться Конституции Танзании и защищать ее», — сказала она на торжественной церемонии, которая состоялась в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе.

Предыдущий президент Танзании Джон Магуфули умер 17 марта, Самия Сулуху Хассан получила этот пост после его смерти. Согласно Конституции Танзании, она будет служить оставшуюся часть второго пятилетнего срока Магуфули, который истекает в 2025 году. Сулуху стала первой женщиной на посту главы государства в этой африканской стране. Она также сможет баллотироваться на пост президента еще на один срок.

Газета также сообщает, что в ближайшую субботу состоится заседание руководства правящей в стране Революционной партии, на которой, по мнению аналитиков, будет избран новый вице-президент.