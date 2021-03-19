Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках

Фото: Виктория Виатрис / РИА Новости

Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом девятиэтажном доме в Химках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, уточнила она. Также на место происшествия выехал химкинский городской прокурор Денис Андреев.

«Все уточняем [по погибшим и пострадавшим]», — добавили в пресс-службе.

Дом, где произошел взрыв, находится по адресу: ул. Зеленая, 16. Один человек погиб, сообщил источник «Интерфакса». По информации МЧС, под завалами могли оказаться два человека.