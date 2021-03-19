Умер актер МХАТ имени Горького

Виктор Конашенков (Фото: МХАТ имени Горького)

В Москве умер актер театра и кино Виктор Конашенков. Об этом сообщается на сайте Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького, где он служил.

«Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича», — сказано в некрологе на сайте театра. Актеру было 68 лет, причина его смерти не уточнялась.

Прощание с артистом пройдет 19 марта в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Конашенков родился в 1953 году в Чите. Окончил ГИТИС в 1976 году, затем пришел в Волгоградский драматический театр имени М. Горького, где проработал десять лет.