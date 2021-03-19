В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Виктор Томенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом отменил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также снял запрет на развлекательные мероприятия в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства, изменения внесены в указ о мерах борьбы с заболеванием от марта 2020 года.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, отменяется с 21 марта. Фонд социального страхования прекратит оплачивать больничные работающим пенсионерам с 1 апреля.

В адрес правительства края ранее «многократно обращались руководители различных учреждений» с просьбами разрешить специалистам старше 65 лет выйти на работу. «Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение», — говорится в сообщении.

Также были полностью сняты временные ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23:00 до 06:00.