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Пандемия коронавируса ,  
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В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Виктор Томенко
Виктор Томенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом отменил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также снял запрет на развлекательные мероприятия в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства, изменения внесены в указ о мерах борьбы с заболеванием от марта 2020 года.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, отменяется с 21 марта. Фонд социального страхования прекратит оплачивать больничные работающим пенсионерам с 1 апреля.

В адрес правительства края ранее «многократно обращались руководители различных учреждений» с просьбами разрешить специалистам старше 65 лет выйти на работу. «Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение», — говорится в сообщении.

Также были полностью сняты временные ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23:00 до 06:00.

Лечившегося от коронавируса губернатора Алтайского края госпитализировали
Общество
Виктор Томенко

В Алтайском крае за весь период пандемии коронавирусная инфекция подтверждена у 45 743 человек. Выздоровели 40 869 человек. Умерли 1 685.

За последние сутки в регионе было выявлено 114 случаев заражения, 135 человек выздоровели и девять человек умерли.

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В регионе продолжает действовать масочный режим, установлены дополнительные ограничения для тех, кто приезжает в регион из других стран. На транспортных узлах организована термометрия пассажиров, с забором анализов при повышенной температуре.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Алтай коронавирус самоизоляция отмена указ
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