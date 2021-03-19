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Минобороны Турции сообщило о ракетном обстреле со стороны Сирии

Турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии, сообщает Минобороны Турции на своем сайте.

«Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено», — говорится в сообщении военного ведомства.

Турецкие военные немедленно открыли ответный огонь по точкам, откуда велся обстрел. Россию уведомили, чтобы огонь с сирийской территории прекратили, добавили в Минобороны Турции.

Минобороны Турции обвинило Сирию в ударах по нефтяным цистернам в Алеппо
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Фото:@tcsavunma / Twitter

По информации CNN Turk, в Килис попали две ракеты, выпущенные из города Тель-Рифат на северо-западе Сирии. Ракеты упали на пустынную территорию и не взорвались. На место происшествия прибыли военные, полиция, а также губернатор региона.

В ночь на понедельник, 15 марта Минобороны Турции сообщило, что по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо был нанесен ракетный удар со стороны Сирии. Тогда ракеты поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб. Газета Al-Watan телеканал Al Arabiya передавали, что при этом пострадали несколько человек.

Турция Сирия ракетный обстрел Минобороны Турции
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