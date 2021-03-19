Минобороны Турции сообщило о ракетном обстреле со стороны Сирии

Турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии, сообщает Минобороны Турции на своем сайте.

«Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено», — говорится в сообщении военного ведомства.

Турецкие военные немедленно открыли ответный огонь по точкам, откуда велся обстрел. Россию уведомили, чтобы огонь с сирийской территории прекратили, добавили в Минобороны Турции.

По информации CNN Turk, в Килис попали две ракеты, выпущенные из города Тель-Рифат на северо-западе Сирии. Ракеты упали на пустынную территорию и не взорвались. На место происшествия прибыли военные, полиция, а также губернатор региона.