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Минобороны Турции обвинило Сирию в ударах по нефтяным цистернам в Алеппо

Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, а также уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак. Об этом сообщается на сайте турецкого военного ведомства.

«Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции «Щит Евфрата».

СМИ сообщили о ракетном ударе по цистернам с нефтью в Сирии
Общество

Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками. В результате атаки пострадали люди среди мирного населения, передали в ведомстве.

«Российской Федерации было направлено уведомление о необходимости прекращения нападений», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета Al-Watan телеканал Al Arabiya передали, что нефтяные автоцистерны в деревне аль-Хамран недалеко города Джераблус в провинции Алеппо подверглись ракетному удару.
В результате начался пожар, сгорели несколько бензовозов и цистерн, несколько человек пострадали.

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