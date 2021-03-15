Минобороны Турции обвинило Сирию в ударах по нефтяным цистернам в Алеппо

Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, а также уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак. Об этом сообщается на сайте турецкого военного ведомства.

«Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции «Щит Евфрата».

Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками. В результате атаки пострадали люди среди мирного населения, передали в ведомстве.