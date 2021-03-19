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Политика ,  
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СМИ узнали о возможном уходе из политики пермского депутата-токаря

Депутат заксобрания Пермского края от «Единой России», экс-депутат Госдумы и бывший токарь пермского машиностроительного завода «ОДК-Стар» Валерий Трапезников может завершить политическую карьеру в этом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких источников, знакомых с подготовкой выборов в регионе.

По данным источников, «Единая Россия» пока не рассматривает Трапезникова в качестве кандидата на выборах в новый созыв краевого заксобрания и Госдумы.

При этом сам Трапезников сообщил «Коммерсанту», что будет участвовать в выборах с вероятностью 90%.

«Я еще молодой. Моложе президента [США] Байдена. С 19 марта начнется регистрация на праймериз, есть время подумать», — сказал он.

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Он не уточнил, в выборах какого уровня он собирается принять участие.

Валерий Трапезников родился в 1947 году в Пермском крае и получил среднее образование. С 1969 по 2011 год он работал токарем на Пермском карбюраторном заводе им. М.И. Калинина (с апреля 2011 г. — ОАО «Стар»). С 2001 года он является членом партии «Единая Россия». В 2011 году Трапезников был избран депутатом Госдумы и вошел в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. В 2016 году его избрали в заксобрание Пермского края.

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