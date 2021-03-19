СМИ узнали о возможном уходе из политики пермского депутата-токаря

Депутат заксобрания Пермского края от «Единой России», экс-депутат Госдумы и бывший токарь пермского машиностроительного завода «ОДК-Стар» Валерий Трапезников может завершить политическую карьеру в этом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких источников, знакомых с подготовкой выборов в регионе.

По данным источников, «Единая Россия» пока не рассматривает Трапезникова в качестве кандидата на выборах в новый созыв краевого заксобрания и Госдумы.

При этом сам Трапезников сообщил «Коммерсанту», что будет участвовать в выборах с вероятностью 90%.

«Я еще молодой. Моложе президента [США] Байдена. С 19 марта начнется регистрация на праймериз, есть время подумать», — сказал он.