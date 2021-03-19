СМИ сообщили о дефиците популярного антидепрессанта в российских аптеках
В аптеках заканчивается антидепрессант «Золофт», сообщает «Фармацевтический вестник».
По информации издания, этот препарат трудно найти в интернет-аптеках Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Владивостока и других городов.
В компании «Аптечная сеть 36,6» изданию подтвердили отсутствие «Золофта». В свою очередь коммерческий директор компании-дистрибьютора фармацевтических препаратов «Пульс» Вадим Копылов рассказал, что поставку ожидают в ближайшие дни.
«Лекарственный препарат «Золофт» (МНН сертралин) в форме таблеток в дозировке 50 мг и 100 мг № 28 временно отсутствует на складе нашей компании», — сообщили в пресс-службе компании Viatris в России, владеющей брендом «Золофт».