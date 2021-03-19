СМИ сообщили о дефиците популярного антидепрессанта в российских аптеках

При этом там заверили, что проблем с производством лекарства нет, и в марте ожидается очередная поставка.

«Фармацевтический вестник» со ссылкой на AlphaRM (компания создает аналитические базы данных и проводит маркетинговые исследования по всем сегментам фармрынка) сообщает, что общие продажи «Золофта» в 2020 году выросли на 42% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году они составили 664,5 тыс. упаковок на сумму 657,8 млн руб., а в 2019 — 461,5 тыс. упаковок на 462,4 млн руб. Кроме того, в январе этого года продажи «Золофта» по сравнению с прошлым январем выросли на 35%.

В марте прошлого года аналитическая компания DSM Group сообщала о росте продаж антидепрессантов. Тогда директор по развитию медицинской компании RNC Pharma Николай Беспалов предположил, что спровоцировать рост продаж легких противотревожных средств мог стрессовый новостной фон, связанный с распространением коронавируса и проблем в российской экономике.