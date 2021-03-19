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Общество ,  
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СМИ сообщили о дефиците популярного антидепрессанта в российских аптеках

В аптеках заканчивается антидепрессант «Золофт», сообщает «Фармацевтический вестник».

По информации издания, этот препарат трудно найти в интернет-аптеках Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Владивостока и других городов.

В компании «Аптечная сеть 36,6» изданию подтвердили отсутствие «Золофта». В свою очередь коммерческий директор компании-дистрибьютора фармацевтических препаратов «Пульс» Вадим Копылов рассказал, что поставку ожидают в ближайшие дни.

Аптеки и врачи сообщили о дефиците популярного антидепрессанта
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

«Лекарственный препарат «Золофт» (МНН сертралин) в форме таблеток в дозировке 50 мг и 100 мг № 28 временно отсутствует на складе нашей компании», — сообщили в пресс-службе компании Viatris в России, владеющей брендом «Золофт».

При этом там заверили, что проблем с производством лекарства нет, и в марте ожидается очередная поставка.

«Фармацевтический вестник» со ссылкой на AlphaRM (компания создает аналитические базы данных и проводит маркетинговые исследования по всем сегментам фармрынка) сообщает, что общие продажи «Золофта» в 2020 году выросли на 42% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году они составили 664,5 тыс. упаковок на сумму 657,8 млн руб., а в 2019 — 461,5 тыс. упаковок на 462,4 млн руб. Кроме того, в январе этого года продажи «Золофта» по сравнению с прошлым январем выросли на 35%.

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В марте прошлого года аналитическая компания DSM Group сообщала о росте продаж антидепрессантов. Тогда директор по развитию медицинской компании RNC Pharma Николай Беспалов предположил, что спровоцировать рост продаж легких противотревожных средств мог стрессовый новостной фон, связанный с распространением коронавируса и проблем в российской экономике.

аптеки антидепрессанты дефицит
Материалы по теме
Аптеки и врачи сообщили о дефиците популярного антидепрессанта
Общество
В России выросли продажи антидепрессантов
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