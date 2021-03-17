В центре Уфы мужчина зарезал оппонента по судебному спору

Фото: Следственный комитет РФ

В Уфе следственный отдел СК по Кировскому району возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города по подозрению в совершении убийства.

«По версии следствия, <...> между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где они являлись оппонентами», — говорится в сообщении местного СК. Следователи уточнили, что нападение произошло на глазах у прохожих в центре Уфы — на улице Пушкина вблизи Арбитражного суда.

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Местное издание UFA1.RU разместило видео: очевидцы преступления успели заснять последние минуты жизни пострадавшего, когда тот называет имя человека, предположительно напавшего на него.

Александр Елисеев получил около десяти ножевых ранений и скончался на месте. Подозреваемый, Станислав Яшин, был позже госпитализирован из-за неудавшейся попытки самоубийства.