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Общество ,  
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В центре Уфы мужчина зарезал оппонента по судебному спору

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Уфе следственный отдел СК по Кировскому району возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города по подозрению в совершении убийства.

«По версии следствия, <...> между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где они являлись оппонентами», — говорится в сообщении местного СК. Следователи уточнили, что нападение произошло на глазах у прохожих в центре Уфы — на улице Пушкина вблизи Арбитражного суда.

Video

Местное издание UFA1.RU разместило видео: очевидцы преступления успели заснять последние минуты жизни пострадавшего, когда тот называет имя человека, предположительно напавшего на него.

Александр Елисеев получил около десяти ножевых ранений и скончался на месте. Подозреваемый, Станислав Яшин, был позже госпитализирован из-за неудавшейся попытки самоубийства.

«Сообщение зарегистрировано в УМВД России по городу Уфе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудниками полиции совместно с представителями регионального следственного комитета устанавливаются обстоятельства нападения и конфликта», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Республике Башкортостан.

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