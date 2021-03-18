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СК завел дело после смерти детского хирурга в Ульяновске

Михаил Четин
Михаил Четин (Фото: Михаил Четин / Facebook)

В Ульяновске возбуждено уголовное дело о гибели 60-летнего мужчины, сообщили РБК в областном управлении СК России.

«По факту смерти 60-летнего мужчины в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ», — сообщили в СК, отметив, что обстоятельства гибели будут проверены «следственным путем». Указанная статья касается оказания надлежащей медицинской помощи и предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

По данным источника РБК, речь идет о проверке по факту смерти детского хирурга Михаила Четина. Это имя также назвал собеседник «Интерфакса».

Местное издание 73online сообщало о смерти Четина со ссылкой на источники 8 февраля. По изначальной версии, его не успели спасти. Однако позднее дочь врача Полина Четина сообщила изданию, что кардиобригада скорой помощи отвезла его в сосудистый центр «Радуга» (подразделение ЦК МСЧ), но там в госпитализации и экстренной помощи отказали. Больному диагностировали пневмонию и отправили в ковидный госпиталь ЦГКБ, где он и скончался. Сообщалось, что местный минздрав начал проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Позже онлайн-издание опубликовало со ссылкой на сообщение дочери хирурга письмо регионального минздрава с результатами проверки. Из документа следует, что были выявлены нарушения со стороны врача-кардиолога «Радуги» В.А.Егорова и дано указание о привлечении его к ответственности. Дочь хирурга полагала, что выводы министерства идут вразрез с данными из карт скорой помощи, так как в ответе минздрава говорилось, что отец не нуждался в экстренной помощи после приступа, а также подвергла сомнению поставленный ему диагноз «тяжелая пневмония».

РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Ульяновской области.

Четин окончил в 1983 году Челябинский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», в 1984-м — интернатуру по детской хирургии. Был дважды признан лучшим врачом на Конгрессе педиатров России. Работал в частной клинике «Нева», преподавал на кафедре педиатрии медфака УлГУ.

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