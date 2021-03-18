Орловский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за ₽15 тыс.
Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников заявил, что не удивлялся отказу людей работать за 15 тыс. руб., как писали СМИ, а лишь озвучил статистические данные.
«Разумеется, никакого удивления я не мог высказать, это их право по закону», — отметил он в разговоре с «РИА Новости».
В разговоре с РБК он указал, что его фраза была выдернута из контекста. «Статистика — это всего лишь констатация факта, в которой не уместны удивление или другие эмоции. Люди, которые пришли в службу занятости, когда им было предложено 12 130 руб. в качестве пособия по безработице, покинули центры занятости, как только были отменены все допвыплаты пандемии, — пояснил он.
По его словам, в базе есть вакансии с заработком и в 40 — 100 тыс. руб, но с такой зарплатой вакансий не так много.
Как сообщил Сотников, Зза прошедший год служба занятости выдала 41,6 тыс. направлений на работу, граждане отказались от 6,8 тыс. направлений, а трудоустроены были за год 7,5 тыс. человек.
Ранее издание «Орловские новости» передало, что Сотников, выступая на профильном комитете с докладом, с удивлением отметил, что местные жители отказываются от работы за 15–18 тыс. руб. «Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15–18 тыс. руб. Но все равно люди отказываются почему-то», — цитировало его издание.
Власти Орловской области назвали вырванными из контекста слова главы управления труда и занятости о ситуации на рынке труда.