Орловский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за ₽15 тыс.

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Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников заявил, что не удивлялся отказу людей работать за 15 тыс. руб., как писали СМИ, а лишь озвучил статистические данные.

«Разумеется, никакого удивления я не мог высказать, это их право по закону», — отметил он в разговоре с «РИА Новости».

В разговоре с РБК он указал, что его фраза была выдернута из контекста. «Статистика — это всего лишь констатация факта, в которой не уместны удивление или другие эмоции. Люди, которые пришли в службу занятости, когда им было предложено 12 130 руб. в качестве пособия по безработице, покинули центры занятости, как только были отменены все допвыплаты пандемии, — пояснил он.

По его словам, в базе есть вакансии с заработком и в 40 — 100 тыс. руб, но с такой зарплатой вакансий не так много.