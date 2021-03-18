Власти объяснили слова орловского чиновника о зарплатах в 15 тыс. руб.

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Власти Орловской области назвали вырванными из контекста слова главы управления труда и занятости Александра Сотникова о непонимании, почему местные жители отказываются от работы за 15–18 тыс. руб.

Ранее издание «Орловские новости» сообщило, что Сотников, выступая на профильном комитете с докладом, с удивлением отметил: «Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15–18 тыс. руб. Но все равно люди отказываются почему-то».

«Цитата выступления руководителя управления труда и занятости Александра Сотникова <...> была выдернута из контекста общего доклада», — отметили в правительстве региона.

В администрации разъяснили, что речь шла о том, что для борьбы с безработицей в связи с пандемией правительство России увеличило размер пособия по безработице до 12 130 руб. и добавило начисление по 3 тыс. руб. за каждого ребенка. Однако, когда в октябре размер пособия вернулся к прежнему порядку начисления, люди, получавшие ранее 12 тыс. руб., стали массово отказываться от предлагаемой работы с зарплатой в 1,3–1,7 раза выше (15–20 тыс. руб.).