Мишустин поручил подготовить предложения по легализации гостевых домов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по регулированию деятельности гостевых домов, сообщается на сайте правительства. Поручение премьер-министр дал по итогам рабочей поездки в Республику Алтай.

«Это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц», — говорится в сообщении.

Поручение дано Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору, выполнить его ведомства должны до 1 июля 2021 года.

1 октября года В России вступил в силу закон, запрещающий организацию гостиниц в многоквартирных домах, из-за чего формат гостевых домов оказался вне правового поля.