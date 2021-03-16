В Татарстане сгорел огнеупорный памятник Воину-освободителю

В республике Татарстан в городе Заинске сгорел памятник Воину-освободителю, изготовленный из «огнеупорного материала». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Горел памятник Воину-освободителю из композитного материала. В 18:50 открытое горение было ликвидировано на площади 6 кв.метров», — сообщили спасатели. Причины пожара уточняются, добавили в ведомстве.

По данным источника агентства, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Business-gazeta сообщает, что исполняющий обязанности прокурора республики Алексей Заика поручил городскому прокурору проверить выполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.