СМИ узнали о просьбе властей Шри-Ланки к Мельниченко об инвестициях

Андрей Мельниченко (Фото: Сергей Карпухин / фотохост-агентство ТАСС)

Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса попросил российского миллиардера Андрея Мельниченко рассмотреть вопрос об инвестициях в проект портового города Коломбо и порт Хамбантота. Об этом сообщает местное издание Daily Mirror.

Согласно сообщению, Мельниченко заявил, что в ближайшее время направит в Шри-Ланку команду для изучения этой возможности.

Ранее издание сообщило, что находящийся на Шри-Ланке российский миллиардер 17 марта посетил портовый город Коломбо. Его сопровождал британский политик шри-ланкийского происхождения и бывший депутат Европарламента Ниранджан Дева.

Делегации рассказали о проекте особой экономической зоны в Коломбо, ходе ее строительства и будущих разработках. По данным издания, Мельниченко положительно отозвался о проекте и был впечатлен стратегическим планированием новой экономической зоны.