В ООН оценили влияние погоды на распространение коронавируса

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Научно не доказано, что коронавирус меньше распространяется в теплую погоду, поэтому люди должны и дальше соблюдать рекомендованные ограничения. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является структурой ООН. Информация опубликована на сайте ООН.

«Вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса», — указал сопредседатель целевой группы профессор Бен Зайчик из Университета Джонса Хопкинса.

В качестве примера он отметил, что в прошлом году вспышки заболеваемости COVID-19 наблюдались в теплое время года в солнечных регионах.

В то же время эксперт допустил, что со временем коронавирус станет сезонным респираторно-вирусным заболеванием, а у них пик заболеваемости обычно приходится на осенне-зимний период.