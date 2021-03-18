Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,1 (+0,14) Инвестиции, 17 мар, 13:40
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 86,97 (-0,02) Инвестиции, 17 мар, 13:40
СМИ узнали о проекте «цифрового резидентства» для иностранных ИТ-компаний Бизнес, 08:25 Почему компании переходят на «полуудаленку» — Bloomberg Pro, 08:20 Как вести онлайн-бухгалтерию на удаленке РБК и СберБизнес, 08:15 Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках Финансы, 08:00 В Самаре обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки Общество, 07:52 Reuters узнал о планах ввести групповые чаты в TikTok Общество, 07:47 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 07:43 В ООН оценили влияние погоды на распространение коронавируса Общество, 07:37 Названы города-лидеры по сокращению числа салонов красоты в пандемию Бизнес, 07:30 Поклонская заявила о необходимости остановить вырубку в парке Форос Общество, 07:20 Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 07:10 Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование Бизнес, 07:00 Пассажиры попросили Минтранс отменить плату за выбор места в самолете Общество, 06:43 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 06:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ООН оценили влияние погоды на распространение коронавируса

Фото: Stephen Zenner / Global Look Press
Фото: Stephen Zenner / Global Look Press

Научно не доказано, что коронавирус меньше распространяется в теплую погоду, поэтому люди должны и дальше соблюдать рекомендованные ограничения. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является структурой ООН. Информация опубликована на сайте ООН.

«Вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса», — указал сопредседатель целевой группы профессор Бен Зайчик из Университета Джонса Хопкинса.

Эксперты оценили уязвимость нового коронавируса по отношению к теплу
Общество
Фото:Andrew Theodorakis / Getty Images

В качестве примера он отметил, что в прошлом году вспышки заболеваемости COVID-19 наблюдались в теплое время года в солнечных регионах.

В то же время эксперт допустил, что со временем коронавирус станет сезонным респираторно-вирусным заболеванием, а у них пик заболеваемости обычно приходится на осенне-зимний период.

«Основные механизмы, определяющие сезонность респираторных вирусных инфекций, пока еще недостаточно изучены», — добавил Зайчик.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет На книжной полке Безоса: что читает основатель Amazon

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что оптимальной температурой для вируса является шесть-восемь градусов тепла. Роспотребнадзор сообщал, что свою активность вирус теряет только при температуре 30 градусов тепла и выше.

 

коронавирус ООН погода
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 марта
Общество
В России за сутки выявили 9393 заразившихся коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter