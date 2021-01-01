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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала число повторных случаев заражения COVID-19 в мире

По всему миру насчитывается не более 50 человек с повторным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных [повторно] переболевших не более 50 человек», — заявила Попова.

Она пояснила, что второй раз заразиться инфекцией человек может «при значительном нарушении иммунной системы».

Володин сообщил о пяти повторно заболевших COVID-19 депутатах
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В конце ноября Попова говорила, что в России «пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение». Тогда она уточняла, что в мире число зафиксированных повторных случаев заражения коронавирусом составляет 24 случая.

В свою очередь, 15 декабря спикер Госдумы Владимир Володин заявил, что пять депутатов нижней палаты заболели COVID-19 во второй раз. Он отмечал, что все заболевшие находились в «возрастной группе риска».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Анна Попова COVID-19
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