Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,1 (+0,14) Инвестиции, 17 мар, 13:40
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 86,97 (-0,02) Инвестиции, 17 мар, 13:40
Крым обратится в ООН из-за водной блокады полуострова Политика, 05:18 Лаборатории заявили о росте популярности анализа на витамин D в пандемию Общество, 04:59 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 04:43 Власти Москвы сообщили о пыли в пределах «гигиенического норматива» Общество, 04:37 Bloomberg назвал сроки появления новых моделей iPad Технологии и медиа, 04:25 Эксперты объяснили смысл приглашения посла России в США в Москву Политика, 04:01 СМИ узнали о решении правительства урезать поддержку «зеленой» энергетики Бизнес, 03:23 Посольство назвало дату возвращения посла России из США в Москву Политика, 03:23 В Иркутске задержали удерживавшего в доме двухлетнего ребенка мужчину Общество, 03:09 Российские саперы разминировали 1,7 тыс. гектаров в Карабахе. Видео Политика, 03:00 Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников РБК Стиль и Ermanno Scervino, 02:45 В ЛДПР предложили расширить право пожарных на досрочную пенсию Общество, 02:42 Разведка США предупредила об угрозе атак экстремистов Политика, 02:19 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 01:56
Общество ,  
0 

Власти Москвы сообщили о пыли в пределах «гигиенического норматива»

В Москве выросла концентрация мелкодисперсной пыли в воздухе, но пока она остается в пределах нормы. Об этом сообщил в Telegram комплекс городского хозяйства столицы.

«По данным всех автоматических станций контроля воздуха на территории города зафиксирован рост концентраций взвешенных частиц РМ10 (очень мелкая пыль)», — отмечается в сообщении.

Пекин накрыла песчаная буря. Видео
Общество

Со ссылкой на Мосэкомониторинг власти указали, что на 17:00 17 марта максимальные разовые концентрации не превышали гигиенический норматив.

По мнению специалистов, пыль могла долететь в столицу из регионов, где сейчас бушуют пыльные бури. «Пустынные пески часто оказываются на евразийском континенте: так, в 2014 году в Лондон ветром принесло песок из Сахары», — отметили чиновники.

Ранее песчаная буря накрыла Монголию, Китай и страны Персидского залива. В Пекине из-за непогоды отменили больше 400 авиарейсов. Из-за бури концентрация мелких твердых частиц PM 10 в воздухе некоторых районов города в 160 раз превысила рекомендованную ВОЗ норму.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет На книжной полке Безоса: что читает основатель Amazon
Москва пыль
Материалы по теме
Пекин накрыла песчаная буря. Видео
Общество
Песчаная буря накрыла Китай и Монголию
Общество
Песчаная буря в Персидском заливе. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter