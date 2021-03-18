Власти Москвы сообщили о пыли в пределах «гигиенического норматива»

В Москве выросла концентрация мелкодисперсной пыли в воздухе, но пока она остается в пределах нормы. Об этом сообщил в Telegram комплекс городского хозяйства столицы.

«По данным всех автоматических станций контроля воздуха на территории города зафиксирован рост концентраций взвешенных частиц РМ10 (очень мелкая пыль)», — отмечается в сообщении.

Со ссылкой на Мосэкомониторинг власти указали, что на 17:00 17 марта максимальные разовые концентрации не превышали гигиенический норматив.

По мнению специалистов, пыль могла долететь в столицу из регионов, где сейчас бушуют пыльные бури. «Пустынные пески часто оказываются на евразийском континенте: так, в 2014 году в Лондон ветром принесло песок из Сахары», — отметили чиновники.