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МВД направило запрос властям США из-за вакансий наркокурьеров на Facebook

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Фото: Regis Duvignau / Reuters
Фото: Regis Duvignau / Reuters

МВД России направило запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA) в России в связи с размещением в Facebook вакансий наркокурьеров. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В целях установления лиц, причастных к размещению указанных в обращении рекламных объявлений, МВД России направлен запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США в России, при получении ответа на который проинформируем вас дополнительно», — говорится в письме.

Он отметил, что запрос МВД России в DEA заставит задуматься об организации работы Варшавского отделения Facebook.

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При этом уже 12 марта компания отчиталась Роскомнадзору об удалении этих аккауктов. Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook удалить эти страницы 5 марта. Он также попросил «привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента».

Ранее Горелкин говорил, что меры по замедлению работы, которые были наложены на Twitter, могут применить и к Facebook, хотя эта компания «иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора».

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