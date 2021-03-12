Facebook отчитался об удалении аккаунтов с вакансиями наркокурьеров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Facebook сообщил Роскомнадзору, что удалил аккаунты и страницы, где рекламировались вакансии наркокурьеров. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публикующих рекламу вакансий наркокурьеров», — отмечается в сообщении.

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook удалить эти страницы 5 марта. Он также попросил «привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента». Социальная сеть выполнила требование и удалила страницы и аккаунты, которые указало ведомство.