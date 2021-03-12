Facebook отчитался об удалении аккаунтов с вакансиями наркокурьеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 13:15
В Петербурге закроют проезд под «мостом глупости» Общество, 15:57 Госагентства сообщили о подготовке «информационной атаки» на «Спутник V» Политика, 15:47 Зачем смотреть «Землю кочевников» Хлои Чжао — фильм об американском мифе Стиль, 15:44 ФСИН ввела радиомониторинг для выявления «call-центров» в колониях Общество, 15:41 Космический туризм и три выходных: семь предсказаний Ричарда Брэнсона Футурология, 15:40  Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 15:16 Во Франции задержали угрожавшего учителю ножом студента Общество, 15:15 Навального увезли из СИЗО во Владимирской области Общество, 15:14 Энн Хэтэуэй и Адам Сэндлер стали номинантами антипремии «Золотая малина» Стиль, 15:13 Как бесплатно получить NFT. Инструкция по созданию и продаже токенов Крипто, 15:04 Овчинников назвал главного тренера ЦСКА «ранимой душой» Спорт, 15:02 Кладовки в новостройках: почему этот формат становится популярным Недвижимость, 14:54 «Седьмую студию» Серебренникова ликвидировали Общество, 14:53 Дороже денег: что покупают люди, которым доступно все РБК и Башня Федерация, 14:47
Ограничение работы Twitter ,  
0 

Facebook отчитался об удалении аккаунтов с вакансиями наркокурьеров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Facebook сообщил Роскомнадзору, что удалил аккаунты и страницы, где рекламировались вакансии наркокурьеров. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публикующих рекламу вакансий наркокурьеров», — отмечается в сообщении.

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter. Что важно знать об ограничениях
Технологии и медиа
Фото:Global Look Press

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook удалить эти страницы 5 марта. Он также попросил «привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента». Социальная сеть выполнила требование и удалила страницы и аккаунты, которые указало ведомство.

Ранее Роскомнадзор впервые применил техническую возможность замедления трафика, снизив скорость работы Twitter. Ограничение должно коснуться всех мобильных устройств и 50% стационарных, используемый механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента, без ограничения передачи текстовых сообщений. Ведомство пояснило, что это ответ на несоблюдение социальной сетью российского законодательства. По информации Роскомнадзора, Twitter не удалял противозаконные материалы, в том числе касающиеся наркотиков.

Антон Горелкин, член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявлял, что меры по замедлению работы могут быть наложены и на Facebook, хотя тот «иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора».

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Чем рискует гендиректор при нарушении компанией требований ТК РФ Экс-CEO Zappos Тони Шей: вести бизнес — все равно что играть в покер
закладка наркотики Facebook
Материалы по теме
В Роскомнадзоре указали на молчание Twitter в ответ на замедление работы
Общество
Роскомнадзор замедлил трафик Twitter. Что важно знать об ограничениях
Технологии и медиа
Facebook ответил на требование Роскомнадзора разблокировать статью РБК
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter