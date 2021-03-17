Врачи оценили данные о рождении ребенка с антителами от привитой матери

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,1 (+0,14) Инвестиции, 13:40
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 86,97 (-0,02) Инвестиции, 13:40
МВД направило запрос властям США из-за вакансий наркокурьеров на Facebook Общество, 18:34 Экономисты оценили мнение об опасном периоде для рубля Экономика, 18:27 «Рыба моя»: что и как готовит бренд-шеф Дмитрий Париков РБК и Miele, 18:23 Адвокат заявил об отказе СК начать проверку из-за удара дубинкой на акции Политика, 18:22 ASIC или видеокарты: что выбрать для майнинга в 2021 году Крипто, 18:21 Байден объяснил поведение своей собаки после инцидента с охранником Общество, 18:17 Водитель разбил спорткар Ferrari через шесть часов после покупки. Фото Авто, 18:08 Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету» Политика, 18:04 Глава МИД Израиля оценил сроки возобновления авиасообщения с Россией Политика, 18:02 Роскошь и репутация: как создают люкс-кроссоверы Bentley Bentayga РБК Cтиль и Bentley, 17:54 Роскомнадзор объяснил требование заблокировать Twitter «МБХ Медиа» Политика, 17:44 Врачи оценили данные о рождении ребенка с антителами от привитой матери Общество, 17:39 Почему горняки и металлурги слабо используют преимущества «цифры» Pro, 17:38 Тысячи процентов прибыли. Как биткоин взлетал и падал в 2020-2021 гг. Крипто, 17:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

Врачи оценили данные о рождении ребенка с антителами от привитой матери

Фото: Eric Gay / AP
Фото: Eric Gay / AP

Антитела после прививки от COVID-19, сделанной беременной женщине, могут передаться ее ребенку, считают опрошенные РБК эксперты.

Ранее на портале medRxiv была опубликована работа медиков из Атлантического университета Флориды, заявивших о первом известном случае наличия антител IgG к SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка. Беременная женщина получила одну дозу вакцины. Спустя три недели у нее родилась здоровая девочка с антителами.

В разговоре с РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович напомнила о похожих случаях рождения детей с антителами, но у переболевших матерей. По ее словам, в ситуации с рождением ребенка с антителами от привитой матери также ничего необычного нет.

«Если антитела образуются в иммунной системе матери, понятно, что они будут передаваться ребенку. Ничего особенного здесь не происходит. Просто здесь речь идет о, возможно, первом зафиксированном случае прохода антител после вакцинации, то есть искусственно стимулируемого не болезнью, а инъекциями», — заключила Попович.

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID только одним компонентом
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также назвал эту ситуацию вполне ожидаемой. По его словам, антитела в организме новорожденного продержатся незначительное время.

«Это не неожиданная история, потому что кровеносная система матери и плода сообщается. У детей нет еще иммунной системы, поэтому после рождения, хотя в крови было какое-то количество белка шипа [после вакцинирования матери], эти антитела — они ненадолго в организме малыша. Потому что собственного ответа иммунного у него быть не может. Это факт малозначимый, откровенно говоря, потому что дети вообще меньше болеют, и такие малыши в частности», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет На книжной полке Безоса: что читает основатель Amazon

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

антитела COVID-19 ребенок новорожденный новости ученые
Материалы по теме
Эксперты оценили данные о влиянии скорости ходьбы на риск смерти от COVID
Общество
Вирусологи оценили вероятность нового всплеска COVID-19 осенью
Общество
Вирусологи назвали особенности прививки от COVID во время Великого поста
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter