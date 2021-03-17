Врачи оценили данные о рождении ребенка с антителами от привитой матери

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Антитела после прививки от COVID-19, сделанной беременной женщине, могут передаться ее ребенку, считают опрошенные РБК эксперты.

Ранее на портале medRxiv была опубликована работа медиков из Атлантического университета Флориды, заявивших о первом известном случае наличия антител IgG к SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка. Беременная женщина получила одну дозу вакцины. Спустя три недели у нее родилась здоровая девочка с антителами.

В разговоре с РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович напомнила о похожих случаях рождения детей с антителами, но у переболевших матерей. По ее словам, в ситуации с рождением ребенка с антителами от привитой матери также ничего необычного нет.

«Если антитела образуются в иммунной системе матери, понятно, что они будут передаваться ребенку. Ничего особенного здесь не происходит. Просто здесь речь идет о, возможно, первом зафиксированном случае прохода антител после вакцинации, то есть искусственно стимулируемого не болезнью, а инъекциями», — заключила Попович.