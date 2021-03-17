Samsung презентовал новые бюджетные смартфоны

Смартфоны Galaxy A52 и A72 (Фото: Samsung Russia / Youtube)

17 марта южнокорейская компания Samsung представила новые бюджетные смартфоны Galaxy A52 и A72.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении производителя, новинки оснащены камерами с матрицей на 64 мегапикселя. Размеры дисплеев Infinity-O AMOLED — 6,5 и 6,7 дюйма. Устройства водо- и пыленепроницаемы по стандарту IP67, предполагающему защиту от проникновения воды при погружении на глубину до 1 м на 30 минут. Емкость аккумулятора у A52 составляет 4,5 тыс. мАч, А72 — 5 тыс. мАч. Модели поддерживают быструю беспроводную зарядку.

А52 может снимать видео в формате 4К, в том числе при малой освещенности. Разработчики Samsung добавили новый «Веселый режим», с помощью него можно применять линзы AR (дополненной реальности) из платформы Snapchat в приложении «Камера».

Модели представлены в пастельных тонах с матовой дымкой. Для упаковки смартфонов компания использует пресс-форму и бумагу из переработанного сырья.