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Технологии и медиа ,  
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Samsung презентовал новые бюджетные смартфоны

Смартфоны Galaxy A52 и A72
Смартфоны Galaxy A52 и A72 (Фото: Samsung Russia / Youtube)

17 марта южнокорейская компания Samsung представила новые бюджетные смартфоны Galaxy A52 и A72.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении производителя, новинки оснащены камерами с матрицей на 64 мегапикселя. Размеры дисплеев Infinity-O AMOLED — 6,5 и 6,7 дюйма. Устройства водо- и пыленепроницаемы по стандарту IP67, предполагающему защиту от проникновения воды при погружении на глубину до 1 м на 30 минут. Емкость аккумулятора у A52 составляет 4,5 тыс. мАч, А72 — 5 тыс. мАч. Модели поддерживают быструю беспроводную зарядку.

А52 может снимать видео в формате 4К, в том числе при малой освещенности. Разработчики Samsung добавили новый «Веселый режим», с помощью него можно применять линзы AR (дополненной реальности) из платформы Snapchat в приложении «Камера».

Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S21
Технологии и медиа
Galaxy S21

Модели представлены в пастельных тонах с матовой дымкой. Для упаковки смартфонов компания использует пресс-форму и бумагу из переработанного сырья.

В России продажи стартуют 17 марта. За несколько дней до презентации новинок информация о них появилась в каталогах отечественных интернет-магазинов. Стоимость младшей модели будет начинаться от от 26,99 тыс., а старшей — от 35,99 тыс. руб.

В начале этого года компания выпустила линейку смартфонов Galaxy S21, S21+ b S21 Ultra. По данным «Связного», Samsung является одним из лидеров российского рынка смартфонов, компания занимала в прошлом году 28% в штучном выражении 27% — в денежном.

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