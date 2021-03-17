В Волгоградской области мужчина убил друга из-за спора о нарезке сала

Фото: Следственный комитет РФ

Житель Волгоградской области был задержан по подозрению в убийстве друга, который раскритиковал его за способ нарезки сала. Об этом сообщил руководитель следственного отдела управления СК по Волгоградской области Хонгор Муджиков, передает «РИА Новости».

По его словам, 38-летний житель Котельниковского района Волгоградской области поссорился с приятелем, когда они вместе распивали спиртные напитки, из-за чего хозяин дома несколько раз ударил оппонента ножом. Из-за полученных ран тот скончался.

«Он сообщил, что причиной конфликта с потерпевшим послужили замечания гостя о его неправильной нарезке сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски», — рассказал Муджиков. По его словам, мужчина полностью признал свою вину.

Следователями был проведен осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники, свои показания дали и свидетели, уточняет издание «Новости Волгограда».

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, ему предъявили обвинение в убийстве, сообщил Муджиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.