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В Волгоградской области мужчина убил друга из-за спора о нарезке сала

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Житель Волгоградской области был задержан по подозрению в убийстве друга, который раскритиковал его за способ нарезки сала. Об этом сообщил руководитель следственного отдела управления СК по Волгоградской области Хонгор Муджиков, передает «РИА Новости».

По его словам, 38-летний житель Котельниковского района Волгоградской области поссорился с приятелем, когда они вместе распивали спиртные напитки, из-за чего хозяин дома несколько раз ударил оппонента ножом. Из-за полученных ран тот скончался.

«Он сообщил, что причиной конфликта с потерпевшим послужили замечания гостя о его неправильной нарезке сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски», — рассказал Муджиков. По его словам, мужчина полностью признал свою вину.

Следователями был проведен осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники, свои показания дали и свидетели, уточняет издание «Новости Волгограда».

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, ему предъявили обвинение в убийстве, сообщил Муджиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Избитый из-за ссоры в родительском чате мужчина умер в Волгограде
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Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №&nbsp;25

Ранее в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, избившего оппонента из-за конфликта в родительском чате, где пострадавший якобы оскорблял сестру нападавшего.

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«Выяснив, где находится потерпевший, мужчина пришел в отделение банка и нанес ему несколько ударов по голове», — говорилось тогда в сообщении МВД. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже умер от полученных травм.

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