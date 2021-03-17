Совфед утвердил Карасина на пост главы комитета по международным делам
Совет Федерации утвердил сенатора, бывшего заместителя главы МИД России Григория Карасина на должность председателя комитета Совфеда по международным делам. Решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента, трансляция велась в YouTube.
«Конечно, международная деятельность нашей палаты — это очень важная составляющая единой внешней политики Российской Федерации. Мы знаем свое место, мы понимаем то, чем занимаются разные ветви власти», — сказал Карасин.
Он выразил уверенность, что работа по отстаиванию государственных интересов России «будет продолжена качественно, динамично, решительно» и принесет результаты.
Карасин сменил на этом посту Константина Косачева, который был избран вице-спикером верхней палаты.