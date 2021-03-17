Совфед утвердил Карасина на пост главы комитета по международным делам

Григорий Карасин (Фото: пресс-служба Совета Федерации / АГН «Москва»)

Совет Федерации утвердил сенатора, бывшего заместителя главы МИД России Григория Карасина на должность председателя комитета Совфеда по международным делам. Решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента, трансляция велась в YouTube.

«Конечно, международная деятельность нашей палаты — это очень важная составляющая единой внешней политики Российской Федерации. Мы знаем свое место, мы понимаем то, чем занимаются разные ветви власти», — сказал Карасин.

Он выразил уверенность, что работа по отстаиванию государственных интересов России «будет продолжена качественно, динамично, решительно» и принесет результаты.

Карасин сменил на этом посту Константина Косачева, который был избран вице-спикером верхней палаты.