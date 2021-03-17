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Совфед утвердил Карасина на пост главы комитета по международным делам

Григорий Карасин
Григорий Карасин (Фото: пресс-служба Совета Федерации / АГН «Москва»)

Совет Федерации утвердил сенатора, бывшего заместителя главы МИД России Григория Карасина на должность председателя комитета Совфеда по международным делам. Решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента, трансляция велась в YouTube.

«Конечно, международная деятельность нашей палаты — это очень важная составляющая единой внешней политики Российской Федерации. Мы знаем свое место, мы понимаем то, чем занимаются разные ветви власти», — сказал Карасин.

Он выразил уверенность, что работа по отстаиванию государственных интересов России «будет продолжена качественно, динамично, решительно» и принесет результаты.

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Карасин сменил на этом посту Константина Косачева, который был избран вице-спикером верхней палаты.

В свою очередь, Ильяс Умаханов, занимавший должность вице-спикера, был назначен спецпредставителем Совфеда по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в России 21 мая 2022 года.

Карасин родился в 1949 году. Он вошел в Совет Федерации в качестве представителя от исполнительного органа власти Сахалинской области в 2019 году и занял должность первого заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. До этого, с 2005 года, Карасин был заместителем министра иностранных дел России.

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