В Совете Федерации сменили заместителя Матвиенко
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран заместителем председателя верхней палаты, он будет отвечать за международные вопросы.
Заместитель Валентины Матвиенко Ильяс Умаханов покинул пост и стал спецпредставителем верхней палаты по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Международный комитет вместо Косачева возглавит сенатор, бывший замглавы МИД Григорий Карасин. За кандидатуру бывшего заместителя министра иностранных дел единогласно проголосовали члены комитета. Ранее о возможном назначении Карасина на этот пост говорили источники РБК.
Окончательное решение о назначении Карасина будет принято на пленарном заседании Совета Федерации. Его кандидатуру поддержала в том числе и спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
Косачев — выпускник МГИМО, работал в посольстве в Швеции, трудился в центральном аппарате МИД, а в конце 1990-х был приглашен в секретариат правительства.