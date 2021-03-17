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Политика ,  
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В Совете Федерации сменили заместителя Матвиенко

Место Ильяса Умаханова занял Константин Косачев. Комитет верхней палаты по международным делам возглавит Григорий Карасин, бывший замминистра иностранных дел
Константин Косачев
Константин Косачев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран заместителем председателя верхней палаты, он будет отвечать за международные вопросы.

Заместитель Валентины Матвиенко Ильяс Умаханов покинул пост и стал спецпредставителем верхней палаты по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Международный комитет вместо Косачева возглавит сенатор, бывший замглавы МИД Григорий Карасин. За кандидатуру бывшего заместителя министра иностранных дел единогласно проголосовали члены комитета. Ранее о возможном назначении Карасина на этот пост говорили источники РБК.

Окончательное решение о назначении Карасина будет принято на пленарном заседании Совета Федерации. Его кандидатуру поддержала в том числе и спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Косачев — выпускник МГИМО, работал в посольстве в Швеции, трудился в центральном аппарате МИД, а в конце 1990-х был приглашен в секретариат правительства.

В 1999–2012 годах Косачев был депутатом Государственной думы, где некоторое время возглавлял комитет по международным делам и руководил делегацией нижней палаты в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В 2012–2014 годах Косачев руководил Россотрудничеством, а затем перешел в Совет Федерации, где возглавил комитет по международным делам.

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Григорий Карасин находился на дипломатической работе с 1972 года. В 2000–2005 годах он был чрезвычайным и полномочным послом в Великобритании, а с 2005 года статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел.

В 2019 году Карасин покинул МИД и указом губернатора Сахалинской области назначен представителем исполнительной власти региона в Совете Федерации. Там он был избран заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре.

Автор
Артем Филипенок
Константин Косачев Совет Федерации
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