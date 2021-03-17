В Совете Федерации сменили заместителя Матвиенко

Место Ильяса Умаханова занял Константин Косачев. Комитет верхней палаты по международным делам возглавит Григорий Карасин, бывший замминистра иностранных дел

Константин Косачев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран заместителем председателя верхней палаты, он будет отвечать за международные вопросы.

Заместитель Валентины Матвиенко Ильяс Умаханов покинул пост и стал спецпредставителем верхней палаты по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Международный комитет вместо Косачева возглавит сенатор, бывший замглавы МИД Григорий Карасин. За кандидатуру бывшего заместителя министра иностранных дел единогласно проголосовали члены комитета. Ранее о возможном назначении Карасина на этот пост говорили источники РБК.

Окончательное решение о назначении Карасина будет принято на пленарном заседании Совета Федерации. Его кандидатуру поддержала в том числе и спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Косачев — выпускник МГИМО, работал в посольстве в Швеции, трудился в центральном аппарате МИД, а в конце 1990-х был приглашен в секретариат правительства.