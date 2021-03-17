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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили данные о влиянии скорости ходьбы на риск смерти от COVID

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Предположения о том, что люди, которые ходят медленно, имеют больший риск умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто ходит быстро, требуют дополнительных исследований, сейчас делать выводы преждевременно. Об этом заявил в разговоре с РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Так он прокомментировал исследование ученых Университета Лестера, в котором утверждалось, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще, чем предпочитающие ходить быстро.

Вознесенский предположил, что человек, который ходит более медленно и «находится в поле действия аэрозоли, где присутствует SARS-coV-2», больше рискует вдохнуть этот аэрозоль, и вирус проникнет в организм.

«Второе, люди, которые имеют медленный темп ходьбы, вполне вероятно имеют какие-то сопутствующие заболевания, может быть лишний вес, может быть, у них какая-то венозная недостаточность, вследствие этого, у них больше риск тромбозов, и больше риск тяжелого течения», — сказал эксперт.

Ученые выявили повышающее риск смерти от COVID-19 заболевание
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По мнению вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского корреляции между темпом ходьбы и смертностью от COVID-19 возможны, но для общества не очень важны.

«Потому что люди все равно будут ходить либо быстро, либо медленно, невзирая на COVID. Это их привычки, это их конституция, они могут быть тучными или быть худыми, как кому повезет, это от COVID не зависит», — сказал он.

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Ранее ученые Университета Лестера в Великобритании проанализировали показатели более 412 тыс. людей среднего возраста из Биобанка Великобритании (база медицинских и генных данных граждан в возрасте от 40 до 69 лет). Они изучали связь с индекса массы тела (ИМТ) и скорости ходьбы с риском тяжелого течения COVID-19 и смерти от этой болезни.

Выяснилось, что у медленно ходящих людей с нормальным весом почти в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19 и в 3,75 раза выше вероятность умереть от вируса, чем у людей с таким же весом, предпочитающих быстрый темп.

Ученые сообщили, что люди с быстрым темпом ходьбы имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему, что может влиять на течение болезни. Однако точная причина полученных результатов пока неясна, признали исследователи.

Ранее американские ученые сообщили, что вероятность умереть от COVID-19 почти в 2,7 раза выше у пациентов с шизофренией, чем у людей без этого заболевания. Они отмечали, что «по сравнению с другими факторами риска диагноз шизофрении уступает только возрасту».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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