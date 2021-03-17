Эксперты оценили данные о влиянии скорости ходьбы на риск смерти от COVID

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Предположения о том, что люди, которые ходят медленно, имеют больший риск умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто ходит быстро, требуют дополнительных исследований, сейчас делать выводы преждевременно. Об этом заявил в разговоре с РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Так он прокомментировал исследование ученых Университета Лестера, в котором утверждалось, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще, чем предпочитающие ходить быстро.

Вознесенский предположил, что человек, который ходит более медленно и «находится в поле действия аэрозоли, где присутствует SARS-coV-2», больше рискует вдохнуть этот аэрозоль, и вирус проникнет в организм.

«Второе, люди, которые имеют медленный темп ходьбы, вполне вероятно имеют какие-то сопутствующие заболевания, может быть лишний вес, может быть, у них какая-то венозная недостаточность, вследствие этого, у них больше риск тромбозов, и больше риск тяжелого течения», — сказал эксперт.