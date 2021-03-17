Форум муниципальных депутатов после «разгона» переедет в Clubhouse

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Японский суд впервые счел антиконституционным запрет на однополые браки Общество, 12:27 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 12:20 Компания Вексельберга запланировала IPO на Московской бирже Бизнес, 12:14 BMW привезет в Россию новый кроссовер в 2022 году Авто, 12:14 В Греции пообещали одобрить вакцину «Спутник V» раньше регулятора ЕС Общество, 12:12 НКР подтвердило рейтинг Экспобанка A-.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 12:10 В Дании назвали сроки прокладки еще одной нитки «Северного потока-2» Бизнес, 12:09 Эксперты оценили данные о влиянии скорости ходьбы на риск смерти от COVID Общество, 12:04 Как устроен рынок криптовалют: подкаст «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:00  Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 11:53 «Интер РАО» вновь направит на дивиденды 25% прибыли Инвестиции, 11:51 Режиссер «Горько» будет снимать фильмы и сериалы для СТC и More.tv Стиль, 11:45 РКН потребовал заблокировать Twitter «МБХ медиа» и политической школы Политика, 11:42 Над чем ломают голову юристы при заключении сделок M&A в сфере инноваций Pro, 11:40
Политика ,  
0 

Форум муниципальных депутатов после «разгона» переедет в Clubhouse

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Всероссийский форум независимых муниципальных депутатов пройдет в Clubhouse 21 марта. Об этом сообщили РБК организаторы мероприятия.

«Офлайновый форум сорвали, и мы временно переходим в онлайн-формат. Самая живая площадка сейчас — Clubhouse, поэтому мы решили встретиться там. Нам хотели сорвать дискуссию, но теперь, я уверен, она вызовет еще больший интерес», — сказал координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

По его словам, все, кто не успел выступить на форуме в московской гостинице «Измайлово», сделают это онлайн. Программа нового форума будет обновлена и расширена.

«Сигнал для оппозиции»: почему задержали 200 участников форума депутатов
Политика
Автомобили полиции, припаркованные у входа в отель &laquo;Измайлово&raquo;

В субботу, 13 марта, в московской гостинице «Измайлово» были задержаны около 200 участников проходившего там форума организации «Объединенные демократы». Это совместный проект политика Дмитрия Гудкова и председателя «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Анастасии Бураковой, называющих своей целью помощь независимым кандидатам на выборах.

В МВД задержания объяснили тем, что собравшиеся пытались провести публичное мероприятие с нарушением действующих в Москве ограничений из-за распространения коронавируса. Помимо этого, среди участников были выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России, добавили в ведомстве.

Среди задержанных оказались Пивоваров, Яшин, Владимир Кара-Мурза и Евгений Ройзман, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, московские муниципальные депутаты Илья Свиридов и Юлия Галямина, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Кроме того, были задержаны несколько журналистов — Анастасия Мельникова из Znak.com (после проверки документов ее отпустили), Никита Ступин из Avtozak Live и Эмиль Юнусов из Sota Vision. После составления протоколов большинство задержанных отпустили.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как в России борются с харассментом и унижением на работе Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса

Участники форума рассказали РБК, что их задерживали по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией). По словам Пивоварова, под нежелательной организацией подразумевалась «Открытая Россия».

оппозиция Clubhouse Андрей Пивоваров
Материалы по теме
«Сигнал для оппозиции»: почему задержали 200 участников форума депутатов
Политика
Кремль объяснил задержания на форуме оппозиционеров в Москве
Политика
Госсекретарь США осудил задержание оппозиционеров на форуме в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter