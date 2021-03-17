Форум муниципальных депутатов после «разгона» переедет в Clubhouse

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Всероссийский форум независимых муниципальных депутатов пройдет в Clubhouse 21 марта. Об этом сообщили РБК организаторы мероприятия.

«Офлайновый форум сорвали, и мы временно переходим в онлайн-формат. Самая живая площадка сейчас — Clubhouse, поэтому мы решили встретиться там. Нам хотели сорвать дискуссию, но теперь, я уверен, она вызовет еще больший интерес», — сказал координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

По его словам, все, кто не успел выступить на форуме в московской гостинице «Измайлово», сделают это онлайн. Программа нового форума будет обновлена и расширена.

В субботу, 13 марта, в московской гостинице «Измайлово» были задержаны около 200 участников проходившего там форума организации «Объединенные демократы». Это совместный проект политика Дмитрия Гудкова и председателя «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Анастасии Бураковой, называющих своей целью помощь независимым кандидатам на выборах.