В Общественной палате предложили ввести новую категорию льготников

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В России предложили установить новую категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса», и предоставить им ряд преференций. С таким предложением первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает «РИА Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию «Ликвидаторов пандемии коронавируса» (с награждением отличительным знаком)», — говорится в письме Мишустину.

Петров добавил, что этим людям можно было бы предоставить право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Член Общественной палаты отметил, что статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тыс. гражданам СССР. Впоследствии они получили ряд льгот и набор дополнительных социальных гарантий.