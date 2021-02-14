Путин сравнил успехи России и западных стран в борьбе с коронавирусом

России удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, чем Европе и США. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия-24».

«Мобилизация всей системы здравоохранения и мобилизация промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то», — сказал Путин.

По его словам, об успехе борьбы с COVID-19 свидетельствует такой показатель, как количество заболевших на 100 тыс. населения. «У нас 12 человек, а там до сих пор 45», — отметил президент.

При этом глава государства признал, что в Европе и США наблюдается высокий уровень здравоохранения и промышленности, а России «еще далеко по некоторым направлениям до них». Однако в западных странах «это для определенной публики», а в России — для подавляющего большинства населения, добавил он.