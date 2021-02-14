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Пандемия коронавируса ,  
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Путин сравнил успехи России и западных стран в борьбе с коронавирусом

России удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, чем Европе и США. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия-24».

«Мобилизация всей системы здравоохранения и мобилизация промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то», — сказал Путин.

По его словам, об успехе борьбы с COVID-19 свидетельствует такой показатель, как количество заболевших на 100 тыс. населения. «У нас 12 человек, а там до сих пор 45», — отметил президент.

Переболевшие коронавирусом россияне изменили отношение к болезни
Общество
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

При этом глава государства признал, что в Европе и США наблюдается высокий уровень здравоохранения и промышленности, а России «еще далеко по некоторым направлениям до них». Однако в западных странах «это для определенной публики», а в России — для подавляющего большинства населения, добавил он.

По данным на оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии превысило 4 млн. Выздоровели более 3,5 млн, умерли более 79,6 тыс. человек. За последние сутки в стране диагностировали 14 861 новый случай заражения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 107,8 млн человек, из них более 2,3 млн умерли.

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заразились более 108,4 млн человек. Наибольшее количество случаев заболевания было зафиксировано в США (27,6 млн), Индии (10,9 млн) и Бразилии (9,8 млн). Россия находится на пятом месте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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