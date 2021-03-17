Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП

В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате которой большая часть страны осталась без света. Об этом сообщила в Facebook АО «Государственная электросистема Грузии».

«Из-за с отключения 400-киловаттной линии электропередач «Месхети», связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, в результате чего электроснабжение было отключено большей части страны», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что работают над устранением проблемы.

Sputnik Грузия передает, что ночью электроэнергия отключилась в том числе в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и других крупных городах.