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В Забайкалье 54 населенных пункта остались без света из-за ветра

В Забайкальском крае 54 населенных пункта остались без электроэнергии в ночь на 15 марта из-за штормового ветра. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что проблемы возникли в десяти районах.

«Самая непростая ситуация в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края. Сам сейчас нахожусь в Борзе, город без света», — сказал вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулев.

Он добавил, что большинство школ в этих районах не работают, они вернутся к обычному режиму после восстановления электроэнергии и работы котельных. Также в этих районах объявлен режим ЧС.

В то же время главы всех районов Агинского Бурятского округа (АБО) и Кыринского района и оперативно перевели соцучреждения на резервные источники питания. В Улетовском районе электроэнергию уже восстановили, сообщили в правительстве региона.

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В Чите на базе МЧС создали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, туда собирается информация со всех районов, говорится в сообщении.

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Замминистра ЖКХ Забайкальского края по энергетике Александр Суханюк сообщил, что в ликвидации последствий обрыва проводов линий электропередач задействованы 30 аварийно-восстановительных бригад, более 120 человек и 40 единиц техники. Также для электроснабжения социально значимых объектов включены в работу три передвижные дизельные электростанции, еще 52 готовы к работе при необходимости.

Раннее региональный главк МЧС предупреждал, что днем 14 марта и в течение суток 15 марта по Забайкальскому краю ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25-30 м/с, а также снег, метели, снежные накаты и гололедица.

Накануне отключение электроэнергии произошло в Улан-Удэ и нескольких населенных пунктах на юге Бурятии. В пресс-службе «МРСК Сибири» сообщили РБК, что отключения были точечными, они затронули Улан-Удэ, а также наблюдались в Кяхтинском, Джидинском, Селенгинском, Баргузинском, Курумканском, Гусиноозерском районах. Причиной стало отключение на Гусиноозерской ГРЭС. Позже подача электроэнергии возобновилась.

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