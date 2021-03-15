В Забайкалье 54 населенных пункта остались без света из-за ветра

В Забайкальском крае 54 населенных пункта остались без электроэнергии в ночь на 15 марта из-за штормового ветра. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что проблемы возникли в десяти районах.

«Самая непростая ситуация в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края. Сам сейчас нахожусь в Борзе, город без света», — сказал вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулев.

Он добавил, что большинство школ в этих районах не работают, они вернутся к обычному режиму после восстановления электроэнергии и работы котельных. Также в этих районах объявлен режим ЧС.

В то же время главы всех районов Агинского Бурятского округа (АБО) и Кыринского района и оперативно перевели соцучреждения на резервные источники питания. В Улетовском районе электроэнергию уже восстановили, сообщили в правительстве региона.