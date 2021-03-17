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Пандемия коронавируса ,  
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Исландия разрешила въезд привившимся одобренными в ЕС вакцинами

В Исландии власти разрешили свободный въезд в страну всем иностранцам, которые прошли вакцинацию препаратами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом говорится в заявлении Минздрава страны.

Согласно новым правилам, привившимся иностранцам не нужно при въезде в Исландию отправляться на карантин и проходить тестирования на коронавирус. Ранее подобные исключения применялись только для граждан Европейского союза или государств — членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

КНР упростит въезд привитым китайской вакциной иностранцам
Общество
Фото:Mark Schiefelbein / AP

«Решение применить льготы на границах для вакцинированных лиц в странах, не входящих в ЕС или ЕЭЗ, является логическим продолжением нашей текущей политики», — пояснила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

По последним данным Минздрава страны, сейчас 30 человек находятся на самоизоляции с подтвержденным COVID-19, 24 пациента находятся на карантине с подозрением на заражение коронавирусом. Госпитализированных из-за COVID-19 сейчас в стране нет.

Ранее в Китае власти заявили об упрощении правил въезда на свою территорию иностранцам, которые привиты национальной вакциной.  На сайте офиса Уполномоченного МИД Китая в Гонконге сообщалось, что иностранцы, а также члены их семей, которые посещают материковый Китай по работе, должны будут предоставить комплект документов, который требовался до пандемии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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