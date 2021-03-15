В Подмосковье восемь детей пострадали в результате ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП с участием микроавтобуса в Сергиево-Посадском городском округе пострадали восемь детей, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что водитель транспортного средства, по предварительным данным, не справился с управлением из-за гололеда, в результате микроавтобус опрокинулся.

Прокуратура начала проверку в связи с аварией.

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