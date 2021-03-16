В Минобороны России заявили о переброске военной техники Турции в Сирии

Россия выразила тревогу в связи с переброской военной техники Турции в провинции Ракка в Сирии, говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в республике.

«В то же время российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка», — сообщили там.

Российские военные назвали действия турецких ВС нарушением «статуса-кво, установленного Меморандумом о взаимопонимании». В центре отметили, что они подрывают усилия России и Турции по урегулированию сирийского конфликта.

В октябре 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами. Документом, в частности, предусмотрено совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от сирийско-турецкой границы к западу и к востоку от района турецкой операции «Источник мира», кроме города Камышлы (Турция начала операцию против курдских формирований в октябре 2019 года). Существующий статус-кво в районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км сохраняется.