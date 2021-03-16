Захарова назвала «фантазийными» обвинения Украины о вакцине AstraZeneca

На Украине продолжают жить в своем фантазийном мире. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной AstraZeneca в Европе возникли из-за России.

По словам Захаровой, украинский министр «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит».

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