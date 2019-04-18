Украинский суд не нашел вины России в гибели Ил-76 в Луганске

Мелитопольский городской районный суд отказался признать следствием агрессии Москвы гибель Александра Белого, командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в 2014 году. Об этом сообщает «Громадьске ТВ» со ссылкой на копию решения суда, которую изданию предоставила вдова командира, Татьяна Чимиркова.
В представленном документе нет мотивировочной части, в которой суд должен аргументировать свое решение. Судья Юлия Горбачева, которая вынесла решение, отказалась от комментариев УНИАН, сославшись за загруженность из-за заседаний.
При этом и.о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамара Мищенко заявила агентству, что мотивировочную часть еще не успели оформить, полностью решение суда опубликуют в понедельник, 22 апреля.
Транспортный Ил-76 сбили над аэропортом Луганска в июне 2014-го. На борту самолета находились 49 человек, все они погибли. Минобороны Украины заявило, что воздушное судно атаковали из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета, в атаке обвинили ополченцев.