Украинский суд не нашел вины России в гибели Ил-76 в Луганске

Украинский суд не нашел вины России в гибели Ил-76 в Луганске

Самолет сбили при подлете к Луганску в 2014 году, погибли 49 военных. Вдова одного из них через суд потребовала признать, что ее муж стал жертвой «агрессии России», но ей отказали

Место падения самолета Ил-76 (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Мелитопольский городской районный суд отказался признать следствием агрессии Москвы гибель Александра Белого, командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в 2014 году. Об этом сообщает «Громадьске ТВ» со ссылкой на копию решения суда, которую изданию предоставила вдова командира, Татьяна Чимиркова.

В представленном документе нет мотивировочной части, в которой суд должен аргументировать свое решение. Судья Юлия Горбачева, которая вынесла решение, отказалась от комментариев УНИАН, сославшись за загруженность из-за заседаний.

При этом и.о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамара Мищенко заявила агентству, что мотивировочную часть еще не успели оформить, полностью решение суда опубликуют в понедельник, 22 апреля.

Транспортный Ил-76 сбили над аэропортом Луганска в июне 2014-го. На борту самолета находились 49 человек, все они погибли. Минобороны Украины заявило, что воздушное судно атаковали из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета, в атаке обвинили ополченцев.