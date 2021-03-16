В Самаре 11-летний школьник ранил сверстника ножом

Фото: СК РФ

В Самаре подрались на перемене 11-летние ученики школы Октябрьского района, один ранил другого ножом. Об это говорится на сайте регионального управления СК.

«Один из учащихся нанес один удар ножом в область лопатки своему однокласснику», — отмечается в сообщении. Пострадавшего отвезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Следствие оценит действия сотрудников школы, которые допустил драку.

Ранее в школе города Невельска Сахалинской области подрались 13-летние учащиеся. Один из школьников ранил другого плоскогубцами в области груди. СК начал доследственную проверку.