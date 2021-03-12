На Сахалине во время школьной драки семиклассника ранили плоскогубцами

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В школе города Невельска Сахалинской области подрались ученики, одного из них ранили плоскогубцами. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По предварительной информации, конфликт произошел между двумя 13-летними учащимися средней школы.

«В ходе конфликта один из школьников, имевший при себе переносной портативный набор инструментов, плоскогубцами причинил другому повреждение кожного покрова в области грудной клетки», — уточняется в сообщении.

Мальчика осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Местный Следственный комитет проводит доследственную проверку.