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Ограничение работы Twitter ,  
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Роскомнадзор пригрозил замедлить новые соцсети

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Роскомнадзор может замедлить не только Twitter, но и другие интернет-ресурсы, которые нарушают российские законы и игнорируют требования законодательства. Об этом рассказал замглавы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС.

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической», — сообщил он.

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Субботин пояснил, что речь идет как о замедлении трафика, так и о полной блокировке.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter с 10 марта из-за того, что соцсеть, по версии властей, отказывается удалять противозаконный контент. Ограничение не касается текстовых сообщений, только видео- и фотоматериалов.

В ведомстве заявили, что соцсеть, несмотря на принятые меры, по-прежнему не выходит на контакт с Роскомнадзором. Субботин 16 марта указал, что если сервис не удалит запрещенную информацию в течение месяца, доступ к нему в России заблокируют.

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В самом Twitter говорили в ответ на замедление, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

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