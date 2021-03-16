Роскомнадзор пригрозил замедлить новые соцсети

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Роскомнадзор может замедлить не только Twitter, но и другие интернет-ресурсы, которые нарушают российские законы и игнорируют требования законодательства. Об этом рассказал замглавы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС.

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической», — сообщил он.

Субботин пояснил, что речь идет как о замедлении трафика, так и о полной блокировке.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter с 10 марта из-за того, что соцсеть, по версии властей, отказывается удалять противозаконный контент. Ограничение не касается текстовых сообщений, только видео- и фотоматериалов.