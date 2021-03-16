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Политика ,  
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Столтенберг сообщил об отказе Москвы от заседания Совета Россия — НАТО

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Zheng Huansong / Xinhua / Global Look Press)

Североатлантический альянс (НАТО) хотел в 2020 году провести встречу с Россией в формате Совета Россия — НАТО, однако Москва не откликнулась на предложение. Об этом говорится в докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года. Документ опубликован на сайте альянса.

«С февраля НАТО неоднократно приглашал Россию на заседание Совета Россия — НАТО. Россия последовательно отклоняла эти приглашения», — отмечается в докладе.

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Фото:Павел Львов / РИА Новости

Как указал Столтенберг, Совет создан в 2002 году. Он должен был стать основным форумом для диалога между альянсом и его союзниками и Москвой. После присоединения Крыма к России НАТО приостановило большинство форм сотрудничества с ней. Свернули и Совет Россия — НАТО.

Генсек отметил, что НАТО открыто для конструктивных контактов с Москвой, в 2020 году альянс хотел обсудить в формате форума вопросы международной безопасности. По мнению НАТО, рамки Совета повысили бы прозрачность диалога.

В докладе НАТО, опубликованном в декабре 2020 года, было сказано, что Россия будет главной военной угрозой для альянса как минимум до 2030 года. В документе говорилось, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России.

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В свою очередь Россия считает, что угроза для Москвы исходит из расширения альянса. «Мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — заявил президент России Владимир Путин в 2019 году.

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