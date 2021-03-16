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Глава Крыма назвал важные качества чиновника

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Основными качествами для людей, которые работают на госслужбе, должны быть честность и результативность. Такое мнение высказал в разговоре с «РИА Новости» глава Крыма Сергей Аксенов.

На вопрос о том, что важно для главы Крыма при подборе кадров, Аксенов ответил: «Результативность. И честность, без нее никакой результативности не будет».

Глава Крыма полагает, что задач у отдельных министерств и ведомств не так много, чтобы министр не мог вникнуть в положение дел на конкретном участке, поэтому им необходимо самостоятельно участвовать в местных процессах. Он также отметил, что чиновники часто сталкиваются с несправедливой публичной критикой, хотя многие из них честно выполняют свои обязанности, несмотря на маленькие зарплаты и падение престижа госслужбы.

В то же время Аксенов полагает, что не должен заставлять кого-то работать, если сам чиновник не внимает жалобам местных жителей и не видит проблем на местах. «Если чиновник раскачивается и прячет голову в песок, хочет уйти подальше от проблемы и ждать, пока я приеду, — зачем такие должностные лица?» — цитирует его слова агентство.

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Говоря о перспективах «раскачивания ситуации» на полуострове, глава Крыма отметил, что людей, которые изначально были недовольны воссоединением с Россией, подавляющее меньшинство. Но есть люди, которые привлекают внимание к неэффективности чиновников, и зачастую присутствуют справедливые нарекания. «Я всегда признаю, когда мы ошиблись», — отвечает Аксенов.

Ранее глава Крыма уже отвечал на вопрос о критериях оценки чиновника в интервью ТАСС. Он также отмечал, что главным критерием оценки их работы является результативность. «Человек может хоть в джинсах ходить на работу, и я не слежу, сколько времени чиновник проводит в кабинете. Главное — чтобы поставленные задачи были выполнены качественно и в срок», — цитировало его агентство. Аксенов говорил, что каждому чиновнику необходимо работать так, чтобы ему потом, после ухода с государственной службы, «не стыдно было смотреть людям в глаза».

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