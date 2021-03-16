Глава Крыма назвал важные качества чиновника

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Основными качествами для людей, которые работают на госслужбе, должны быть честность и результативность. Такое мнение высказал в разговоре с «РИА Новости» глава Крыма Сергей Аксенов.

На вопрос о том, что важно для главы Крыма при подборе кадров, Аксенов ответил: «Результативность. И честность, без нее никакой результативности не будет».

Глава Крыма полагает, что задач у отдельных министерств и ведомств не так много, чтобы министр не мог вникнуть в положение дел на конкретном участке, поэтому им необходимо самостоятельно участвовать в местных процессах. Он также отметил, что чиновники часто сталкиваются с несправедливой публичной критикой, хотя многие из них честно выполняют свои обязанности, несмотря на маленькие зарплаты и падение престижа госслужбы.

В то же время Аксенов полагает, что не должен заставлять кого-то работать, если сам чиновник не внимает жалобам местных жителей и не видит проблем на местах. «Если чиновник раскачивается и прячет голову в песок, хочет уйти подальше от проблемы и ждать, пока я приеду, — зачем такие должностные лица?» — цитирует его слова агентство.