Московские власти назвали дату начала работы летних веранд

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Летние веранды в Москве начнут официально начнут работать с 1 апреля, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводятся на сайте мэрии города.

Монтировать веранды начали еще 15 марта. Их будут строго учитывать и внесут в городскую схему размещения.

«На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тысяч заведений», — указал Ефимов. По его словам, примерно столько же работало к моменту открытия сезона в 2020 году. Тогда официально зарегистрировали и смонтировали 2,1 тыс. объектов, добавил Ефимов.

Контролировать то, как соблюдаются требования к размещению летних кафе, будет госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.