Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 73,23 (-0,28) Инвестиции, 15 мар, 14:15
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 87,35 (-0,45) Инвестиции, 15 мар, 14:15
Военные следователи не получали материалы о преступлении с Навальным Политика, 11:49 Крым привлек юристов-международников для подачи иска против Украины Политика, 11:47 Использование вакцины AstraZeneca приостановили на ее «родине» Общество, 11:36 Московские власти назвали дату начала работы летних веранд Город, 11:34 В Москве мужчина забил молотком прохожего из-за привидевшейся «ведьмы» Общество, 11:29 Как фонды помогают лечть онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 11:24 Как сэкономить на самом дорогом в логистической цепочке звене Pro, 11:20 Как банку создать распознающего свободную речь чат-бота Индустрия 4.0, 11:20  В России за сутки выявили 9393 заразившихся коронавирусом Общество, 11:07 В Москве загорелся бизнес-центр «Савеловский Сити» Город, 11:04 Риелторы сообщили о росте доли ипотечных сделок с элитным жильем Москвы Недвижимость, 11:02 Мурашко сообщил о новом историческом минимуме младенческой смертности Общество, 10:58 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 10:55 Компания СЯТ построит завод по производству поликлональных антител Пресс-релиз, 10:54
Город ,  
0 

Московские власти назвали дату начала работы летних веранд

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Летние веранды в Москве начнут официально начнут работать с 1 апреля, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводятся на сайте мэрии города.

Монтировать веранды начали еще 15 марта. Их будут строго учитывать и внесут в городскую схему размещения.

«На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тысяч заведений», — указал Ефимов. По его словам, примерно столько же работало к моменту открытия сезона в 2020 году. Тогда официально зарегистрировали и смонтировали 2,1 тыс. объектов, добавил Ефимов.

Контролировать то, как соблюдаются требования к размещению летних кафе, будет госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Топ-30 летних веранд Москвы. Выбор «РБК Стиль»
Стиль

Веранды должны находиться на расстоянии как минимум 25 метров от входа в метро. Они не должны преграждать движение пешеходов по тротуару и выходить за границы схемы размещения.

В прошлом году летние веранды в Москве открыли 16 июня. От посетителей требовали соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Открытие веранд произошло спустя три месяца самоизоляции, когда заведения общепита не работали. Тогда рестораторы отмечали ажиотажный спрос еще до официального открытия. В ряде заведений места были забронированы на всю первую неделю заранее.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак РБК Pro: как бороться со страхом в общении с начальством Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса

веранды летние кафе Открытие Москва
Материалы по теме
ВТБ подсчитал траты клиентов в кафе и ресторанах в Масленицу
Общество
Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов
Бизнес
Сербия решила закрыть на выходные все рестораны и парикмахерские
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter