В Совфеде предложили Минтруду разрешить женщинам ремонтировать самолеты

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко обратилась в Министерство труда и социальной защиты с просьбой сократить перечень запрещенных для женщин профессий в гражданской авиации, оставив в нем только те, которые могут быть опасны для здоровья, сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию обращения.

Издание обращает внимание на приказ № 512н, в котором утвержден перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда для женщин, включая производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов. При этом образовательные учреждения гражданской авиации выпускают специалистов-женщин по некоторым из этих профессий, отмечает газета.

«Запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности — это совсем несправедливо. На данный момент женщины, которые отучились, например, по специальности техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов), к сожалению, трудиться по профессии не могут», — сказала Святенко.

Она просит Минтруд разрешить россиянкам работать по таким специальностям, как техник по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам. В перечне должны оставаться лишь те профессии, которые могут причинить вред здоровью женщины, считает глава комитета Совфеда. Среди них она назвала авиационного техника по горюче-смазочным материалам и по составлению смеси бензина с этиловой жидкостью, оператора заправочных станций и др. В Минтруде сказали, что получили предложение от Святенко, и обещали его рассмотреть.