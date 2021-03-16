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В Совфеде предложили Минтруду разрешить женщинам ремонтировать самолеты

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко обратилась в Министерство труда и социальной защиты с просьбой сократить перечень запрещенных для женщин профессий в гражданской авиации, оставив в нем только те, которые могут быть опасны для здоровья, сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию обращения.

Издание обращает внимание на приказ № 512н, в котором утвержден перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда для женщин, включая производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов. При этом образовательные учреждения гражданской авиации выпускают специалистов-женщин по некоторым из этих профессий, отмечает газета.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

«Запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности — это совсем несправедливо. На данный момент женщины, которые отучились, например, по специальности техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов), к сожалению, трудиться по профессии не могут», — сказала Святенко.

Она просит Минтруд разрешить россиянкам работать по таким специальностям, как техник по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам. В перечне должны оставаться лишь те профессии, которые могут причинить вред здоровью женщины, считает глава комитета Совфеда. Среди них она назвала авиационного техника по горюче-смазочным материалам и по составлению смеси бензина с этиловой жидкостью, оператора заправочных станций и др. В Минтруде сказали, что получили предложение от Святенко, и обещали его рассмотреть.

Накануне Святенко в ходе круглого стола на тему «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» сообщила, что комитет по социальной политике изучает перечень существующих профессий, чтобы расширить количество доступных для женщин специальностей. Парламентарий отметила, что «вопрос женского лидерства уже стал неотъемлемой частью публичных дискуссий». Так, женщины сегодня успешно служат в армии, управляют самолетами и поездами в метро.

Совет Федерации Минтруд женщины профессии гражданская авиация
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