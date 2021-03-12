Эксперты оценили число желающих стать чиновниками среди россиян

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Среди россиян 37% хотели бы работать чиновниками. Это показал опрос сервиса по поиску работы Superjob. Мужчины мечтают о госслужбе чаще женщин: 40 и 34% соответственно.

Как следует из результатов исследования, не хотят делать карьеру в госструктурах 44%.

Опрос проводился со 2 по 17 февраля 2021 года в 780 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 5 тыс. человек из числа экономически активных граждан старше 18 лет, которые никогда раньше не работали на государственной службе.

Больше всего желающих стать госслужащими среди менеджеров по логистике (55%), PR-специалистов (51%) и кладовщиков (46%). Реже всего такие желания посещают программистов (6%), системных администраторов (13%) и дизайнеров (18%).