Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Сегодня я присоединяюсь к тысячам эстонцев, получившим положительный результат по тесту на коронавирус», — написала Каллас.
По словам премьера, у нее небольшая температура, однако общее самочувствие хорошее. До выздоровления Каллас будет находиться на карантине, а исполнять обязанности главы правительства она планирует удаленно.
В Эстонии с 11 марта власти ввели локдаун сроком на месяц из-за «британского» штамма коронавируса.