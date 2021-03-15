Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 73,23 (-0,28) Инвестиции, 14:15
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 87,35 (-0,45) Инвестиции, 14:15
Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая Бизнес, 22:13 Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом Политика, 22:13 Выросли за войну: как сирийские дети строят будущее за границей. Видео Политика, 21:58 На Украине опровергли обнаружение нового штамма COVID-19 Общество, 21:51 В Крыму отменили ограничения по COVID-19 для годовщины референдума Общество, 21:36 Путин назначил Медведева на новую должность Политика, 21:06 Правительство предложило создать базу данных экстремистских материалов Политика, 21:03 Черчесов объяснил вызов в сборную Миранчука из «золотого актива» Спорт, 20:49 В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca Общество, 20:43 Курс евро упал ниже ₽87 впервые с августа 2020 года Инвестиции, 20:19 Золотодобывающая GV Gold проведет IPO в Москве на $500 млн Бизнес, 20:18 Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca на 15 дней Общество, 20:13 Группа «Кино» выпустила фильм-концерт «Кино в Севкабеле» на YouTube Стиль, 20:11 Главный санитарный врач Украины заболел COVID после прививки AstraZeneca Общество, 20:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: kallaskaja / Facebook)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня я присоединяюсь к тысячам эстонцев, получившим положительный результат по тесту на коронавирус», — написала Каллас.

По словам премьера, у нее небольшая температура, однако общее самочувствие хорошее. До выздоровления Каллас будет находиться на карантине, а исполнять обязанности главы правительства она планирует удаленно.

В Эстонии ввели локдаун из-за «британского» штамма коронавируса
Общество
Фото:Олег Ласточкин / РИА Новости

В Эстонии с 11 марта власти ввели локдаун сроком на месяц из-за «британского» штамма коронавируса.

По распоряжению правительства, учебные заведения перевели на дистанционный режим. Также граждан попросили сохранять социальную дистанцию на улице и передвигаться компаниями не более двух человек. На время действия ограничений в Эстонии будут закрыты магазины, за исключением точек продажи товаров первой необходимости. Будут также закрыты предприятия общепита, спортзалы, бассейны и развлекательные учреждения.

Эстония премьер-министр коронавирус
Материалы по теме
В Эстонии ввели локдаун из-за «британского» штамма коронавируса
Общество
Асад заразился коронавирусом
Общество
В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter