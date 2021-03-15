Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Кая Каллас (Фото: kallaskaja / Facebook)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня я присоединяюсь к тысячам эстонцев, получившим положительный результат по тесту на коронавирус», — написала Каллас.

По словам премьера, у нее небольшая температура, однако общее самочувствие хорошее. До выздоровления Каллас будет находиться на карантине, а исполнять обязанности главы правительства она планирует удаленно.

В Эстонии с 11 марта власти ввели локдаун сроком на месяц из-за «британского» штамма коронавируса.