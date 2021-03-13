Пять человек пострадали при пожаре в офисе Wildberries в Черкесии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пять человек пострадали при пожаре в одном из нежилых помещений в Усть-Джегуте. Об этом сообщает МВД по Карачаево-Черкесии (КЧР).

Возгорание возникло в 11:18 13 марта в здании на ул. Курортная. В результате были госпитализированы пять человек, в том числе мужчина 1953 года рождения и женщины 1980, 1992, 1995 и 1998 годов рождения.

«У всех пострадавших, доставленных в КЧРКБ, ожоги кожных покровов, ожоги лица, ожоги дыхательных путей, которые поражают от 10 до 70% тела», — уточнили в Минздраве КЧР. Трех пострадавших направят в ожоговый центр Махачкалы.

В ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии подтвердили РБК, что возгорание произошло в офисе Wildberries.

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики организовала проверку в связи с пожаром в пункте выдачи товаров интернет-магазина. Специалисты проверят исполнение требований пожарной безопасности, дадут оценку действиям уполномоченных органов и установят обстоятельства происшествия.