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В Кирове осудили выявившего «пьяного мальчика» судмедэксперта

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Кировской области вынесли приговор судебно-медицинскому эксперту Сергею Насонову, который  обнаружил алкоголь в крови ребенка, погибшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Генеральной прокуратурой Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Уржумский районный суд Кировской области приговорил Насонова к шести месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%.

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В 2019 году ехавший на велосипеде мальчик был сбит на проселочной дороге в Кировской области внедорожником, за рулем которого был майор полиции Сергей Мельников. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК). После ДТП в СМИ появилась информация, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Дело взял под свой контроль глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

Следователи установили, что Насонов начал исследование только через два дня после ДТП. Кроме того, при вскрытии судмедэксперт не произвел изъятия необходимых биологических материалов для судебно-гистологической экспертизы, выделений — для определения наличия и количественного содержания этанола, а также волос с головы для сравнительного исследования, отметили в СК. Также следователи указали, что после получения результатов исследования крови ребенка Насонов не сделал дополнительную проверку.

Кировская область «пьяный мальчик» судмедэкспертиза суд
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