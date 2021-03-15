В Кирове осудили выявившего «пьяного мальчика» судмедэксперта

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В Кировской области вынесли приговор судебно-медицинскому эксперту Сергею Насонову, который обнаружил алкоголь в крови ребенка, погибшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Генеральной прокуратурой Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Уржумский районный суд Кировской области приговорил Насонова к шести месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%.

В 2019 году ехавший на велосипеде мальчик был сбит на проселочной дороге в Кировской области внедорожником, за рулем которого был майор полиции Сергей Мельников. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК). После ДТП в СМИ появилась информация, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Дело взял под свой контроль глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.