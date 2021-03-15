Экс-президент Польши Валенса перенес операцию на сердце

Лех Валенса (Фото: Darek Delmanowicz / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Лауреат Нобелевской премии мира бывший президент Польши Лех Валенса успешно перенес операцию на сердце. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook.

«Все закончилось после 12. Какое облегчение. Теперь все хорошо», — говорится в сообщении.

В другом сообщении бывший президент поблагодарил медицинских работников, а также всех, кто его поддерживал.

Перед операцией Валенса опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что готов к «двум основным исходам», и заявил, что делал все, чтобы хорошо служить народу. Газета Super Express писала, что в его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Отмечалось также, что 78-летний политик страдает диабетом.