Лех Валенса записал видеообращения перед госпитализацией

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Польши Лех Валенса записал видеообращение перед тем, как лечь в больницу на операцию. Оно опубликовано на его странице в Facebook.

Запись в facebook пользователя lechwalesa

«Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня», — такою записью сопроводил Валенса свое обращение.

«Я готов к двум основным исходам. Не знаю, когда мы встретимся в следующий раз, не знаю, встретимся ли мы вообще. Я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу», — сказал он.