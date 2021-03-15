Ректор академии художеств назвал выставку Васильевой «конем в Сенате»

Семён Михайловский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Выставка экс-главы департамента Минобороны Евгении Васильевой, которая пройдет в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств в Петербурге, дискредитирует современное искусство. Такое мнение высказал ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский в интервью «Фонтанке».

Глава академии отметил, что выставка не связана с академией художеств и ее организацией занимается Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

«Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции. Это, конечно, безобразие», — сказал Михайловский.

Ректор академии также сравнил ситуацию с выставкой с рассказом Светония о Калигуле, который пообещал ввести в сенат любимого коня.