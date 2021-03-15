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Ректор академии художеств назвал выставку Васильевой «конем в Сенате»

Семён Михайловский
Семён Михайловский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Выставка экс-главы департамента Минобороны Евгении Васильевой, которая пройдет в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств в Петербурге, дискредитирует современное искусство. Такое мнение высказал ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский в интервью «Фонтанке».

Глава академии отметил, что выставка не связана с академией художеств и ее организацией занимается Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

«Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции. Это, конечно, безобразие», — сказал Михайловский.

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Фотогалерея 
<p><span style="font-size:16px;"><strong>Евгения Васильева </strong></span></p> <p><em>Приговорена к <span style="color:#800000;"><strong>5 годам</strong></span> колонии</em></p> <p>Экс-руководитель департамента имущественных отношений <span class="js-spell-error">Минобороны</span>. По версии следствия, обманула бывшего министра обороны, чтобы совершить крупное мошенничество. Виновной себя не признает. За время следствия стала известна как художница и певица.</p>

Ректор академии также сравнил ситуацию с выставкой с рассказом Светония о Калигуле, который пообещал ввести в сенат любимого коня.

Гай Светоний — автор сочинения «Жизнь 12 цезарей», где говорилось, что император Калигула сначала заставил сенат признать своего коня по кличке Инцитат римским гражданином, а затем принять в состав органа власти.

На сайте музея академии художеств говорится, что выставка «Весна» художницы Евгении Васильевой откроется 16 марта. На ней будут представлены живопись, скульптура, и цифровой фотоколлаж.

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«Творчество Васильевой — это своеобразный эксперимент, стремление исследовать, насколько наше общество, привыкшее к более традиционной культуре, готово воспринять отраженный в этих произведениях мир», — говорится в описании к выставке.

В мае 2015 года бывшую главу департамента имущественных отношений Минобороны Васильеву признали виновной в мошенничестве при продаже активов ведомства. Она была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, однако с 2012 года находилась под домашним арестом и к моменту вынесения приговора отбыла уже почти половину срока.
В августе 2015-го Васильева подала ходатайство об условно-досрочном освобождении и вышла на свободу, проведя в колонии всего 34 дня.

В октябре 2020 года Васильева заявила, что стала почетным членом Российской академии художеств. В пресс-службе РАХ в разговоре с РБК отмечали, что она участвовала в многочисленных групповых и персональных выставках на российских и зарубежных площадках.

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